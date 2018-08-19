Проводящий сухую голодовку Сергей Удальцов госпитализирован

Находящийся под административным арестом координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов был госпитализирован на пятые сутки сухой голодовки. Об этом в воскресенье, 19 августа, сообщается в микроблоге Удальцова в Twitter.

«В нашем присутствии врач померил ему давление, взял экспресс-анализ крови на сахар и принял решение о необходимости срочной госпитализации», — сообщил ТАСС представитель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Сергей Удальцов был задержан 14 августа. По словам самого Удальцова, в ОВД его ознакомили с протоколом о повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий за незаконную акцию перед началом согласованного митинга 28 июля. В тот же день координатор «Левого фронта» был арестован на 30 суток.

Удальцов считает эти обвинения надуманными, заявила его супруга. В связи с этим активист объявил голодовку «протеста против антинародной пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста».

24 просмотров