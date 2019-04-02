Проведены сборы замкомандиров воинских частей Азербайджанской армии

Согласно плану боевой подготовки Азербайджанской армии, проведены методические сборы с заместителями командиров воинских частей по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению, сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев отметив, что за прошедший год идеологическая работа и деятельность по морально-психологическому обеспечению, а также работа по связям с общественностью были организованы в соответствии с требованиями военных законодательных актов, подчеркнул, что согласно требованиям министра обороны, эти деятельности должны всегда быть в центре внимания.

Начальник Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению – заместитель начальника Главного управления по личному составу генерал-майор Расим Алиев также выступил с докладом о работах, проделанных в 2018-м учебном году в сфере военно-патриотического воспитания, морально-психологической подготовки, повышения военной дисциплины и других направлениях, а также задачах, предстоящих выполнить в 2019-м учебном году.

Затем были заслушаны доклады по организации идеологической работы в Азербайджанской армии, обязанностям командирского состава по усилению правопорядка, сохранению государственной тайны, обеспечению безопасности военной службы, повышению уровня морально-психологической подготовки, укреплению военной дисциплины, воспитанию военнослужащих в духе национально-нравственных ценностей и психологическим операциям.

В завершении сборов офицерскому составу были даны соответствующие рекомендации.