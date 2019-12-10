Проведены сборы командного состава Азербайджанской Армии

Сборы, проходящие с участием командно-начальствующего состава Азербайджанской Армии согласно утвержденному Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки, завершились, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства.

Перед началом сборов, проходящих с участием заместителей министра обороны, командующих видов и родов войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров объединений и соединений, начальников штабов, а также других ответственных офицеров был проведен строевой смотр личного состава.
На теоретических и практических занятиях были проверены знания и умения, а также физическая и строевая подготовка привлеченного к сборам личного состава.

В последний день сборов были приняты зачеты по знанию воинских уставов, руководящих документов и других нормативно-правовых актов, а также выполнены стрельбы из стрелкового оружия.

| 2019-12-10T16:48:39+00:00 10 декабря 2019, 21:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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