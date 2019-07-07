Проведение Тбилиси-Прайда запланировано на 8 июля

Организаторы ЛГБТ-Прайда в Тбилиси сделали заявление о намерении провести его 8 июля. Как известно, его проведение планировалось 20 июня, однако из-за отложено было отложено, передает Грузия Online.

«Запланированное на 22 июня шествие было отложено из-за событий 20 июня. Это болезненное для нас решение было обусловлено внезапно возникшей в стране политической обстановкой. Мы, как граждане этой страны, выразили солидарность тем, кто совершенно справедливо протестов перед парламентом против российской оккупации и постыдный визит российского депутата в Грузию. Завтра, 8 июля, команда Тбилиси-Прайда, вместе с нашими местными и международными сторонниками, проведет «Марш достоинства».

Министерство внутренних дел Грузии имеет полный ресурс для обеспечения проведения марша в безопасной и мирной среде. Надеемся, что правительство Грузии полностью осознает возложенную на него ответственность и будет на высоте, чтобы было защищена безопасность каждого участника «Марша достоинства»», — говорится в заявлении организаторов марша.