Проведена планирующая конференция учений «Eternity-2019»

В Центре военных игр Вооруженных Сил с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии проведена планирующая конференция командно-штабных учений «Eternity-2019» при компьютерной поддержке.
В ходе мероприятия представители соответствующих структур трёх стран обсудили предстоящие задачи и вопросы, связанные с подготовкой к учениям, посвященным организации охраны экономически важных проектов в регионе.(mod.gov.az)

| 2019-06-19T14:53:17+00:00 19 июня 2019, 17:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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