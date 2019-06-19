Проведена планирующая конференция учений «Eternity-2019»

В Центре военных игр Вооруженных Сил с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии проведена планирующая конференция командно-штабных учений «Eternity-2019» при компьютерной поддержке.

В ходе мероприятия представители соответствующих структур трёх стран обсудили предстоящие задачи и вопросы, связанные с подготовкой к учениям, посвященным организации охраны экономически важных проектов в регионе.(mod.gov.az)