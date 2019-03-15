Протяжное ААА: над чем должен работать новый посол США в Азербайджане?

Сопредседатель Совета попечителей Армянской Ассамблеи Америки (ААА) Ван Крикорян в профильном подкомитете по ассигнованиям Палаты представителей США призвал на 2020 финансовый год предоставить Армении 100 миллионов долларов США – для содействия демократии и экономике.

Он также попросил, по меньшей мере, 10 миллионов долларов США на внешнее стратегическое финансирование и международное военное образование и, как минимум, 25 миллионов долларов США на содействие никем не признанной «НКР». Ван Крикорян прошение значительной большей суммы обусловил имевшими место в минувшем году в Армении переменами.

«Мы просим в частности 20 миллионов долларов США, поскольку Армения помогла с предоставлением безопасного убежища христианам, оказавшимся в опасности в Сирии и на Среднем Востоке. Наконец, мы просим 25 миллионов долларов США для Нагорного Карабаха, который в регионе был примером демократии, а также одним из мест, где действует HALO Trust», – заявил он. И данное заявлении нуждается в комментариях.

Безусловно, нет ничего нового и удивительного в том, что Армянская Ассамблея Америки работает над тем, как бы урвать у США максимально возможную финансовую помощь для Армении. Замечу, что ровно этим же заняты и иные армянские организации США. Все они давно уже взяли на вооружение тот самый лоббизм, в котором имеют наглость обвинять нашу страну, когда в Баку приезжают западные политики и эксперты.

Армянская диаспора США давно уже рекрутировала местных политиков разного уровня, включая конгрессменов. И давно уже пора проверить их на предмет коррумпированности. Тем более, что армяне, когда им бывает нужно, проявляют достаточную щедрость. При этом, нужно понимать, что некоторые американские политики, исполняя заказы своих армянских друзей, ставят интересы США на второй план.

Очевидно же, что по уровню своей экономической, политической и любой иной значимости Азербайджан стоит многократно выше Армении, которая находится в тисках самоизоляции. Самоизоляция эта связана с нежеланием официального Еревана соглашаться на мирное и справедливое урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Стало быть, США, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, должна требовать от РА прекращения оккупации наших земель и вывода всех своих войск с занятых ими территорий Азербайджана, как того требуют резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН. Но, мы наблюдаем совсем иную картину, при которой имеет место попытка свалить все с больной головы на здоровую.

Армянская Ассамблея Америки требует финансово поддержать государство-оккупант. Причем, очень щедро. На каком основании? Чтобы содействовать демократии и экономике РА. Но, демократии в РА стало нисколько не больше, чем было ранее. И последние жестокие разгоны любых пикетов говорят об этом. О том же говорят и СМИ РА — новую армянскую власть обвиняют в цензуре.

В РА не стало меньше коррупции, а почти все олигархи остались владельцами самых выгодных ниш в экономике этой страны. Какая же это демократия? Да и вообще, насколько уместно говорить о демократии в привязке к стране, которая вот уже более четверти века, как нарушает фундаментальные права более 1 миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев?!

Да, к сожалению, США на данный момент являются единственной страной мира, которая оказывает ежегодную официальную финансовую помощь карабахским оккупантам. Это возмутительно. И это существенно подрывает авторитет США в нашей стране. Думаю, что новый посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер примет во внимание данные вопросы. Тем более, что армянские организации США так старательно, но безуспешно пытались воспрепятствовать его назначению в Баку.

Он, кстати, уже успел заявить, что между США и Азербайджаном существуют крепкие партнерские отношения. Надеемся, что посол Литценбергер сумеет придать отношениям между нашими странами новый импульс. А еще, хочу заметить, что перед США ныне стоит слишком много проблем, как внутренних так и внешних, чтобы руководство Соединенных Штатов обращало внимание на желания армянских лоббистов. Думаю, посол Литценбергер прекрасно это понимает.