Протянуть руку помощи: в Баку обсудили проблемы психического здоровья и презентовали короткий номер «Детской горячей линии»

10 октября отмечался Всемирный день психического здоровья. Эта дата была установлена в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения. В связи с данным днем по всему миру проходят мероприятия, призванные обратить внимание общественности на проблемы, имеющиеся в области психического здоровья, обсудить вопросы и профилактики и лечения, а также повысить информированность населения в данной сфере.

В Баку вчера прошла конференция, посвященная Дню психического здоровья. Она была организована Азербайджанским медицинским университетом совместно с неправительственной организацией «Надежное будущее». В работе мероприятия приняли участие психиатры, психологи, представители различных государственных структур, в том числе Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства внутренних дел, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, а также аппарата омбудсмена. Кроме того, на открытии присутствовали руководители представительств ВОЗ и ЮНИСЕФ в Азербайджане. На конференции были выставлены стенды организаций и клиник, благодаря которым можно было получить более подробную информацию и взять буклеты.

Научный медицинский координатор Азербайджанского Медицинского Университета Севиль Асадова подчеркнула, что психическое здоровье – важная часть здоровья человека. Она рассказала # о том, что каждый год Всемирная федерация психического здоровья и ВОЗ выбирают разные темы для обсуждения, приуроченные ко дню психического здоровья. В прошлом году обсуждалась такая тема, как «Депрессия». По словам С.Асадовой, 25% населения земного шара страдает от депрессии, потому это огромная проблема, о которой нельзя молчать. В этом году была выбрана не менее актуальная тема «Суициды и их профилактика». Кстати, как говорят специалисты, депрессия становится одной из наиболее частых причин суицидов, так что тема этого года в какой-то мере пересекается с прошлогодней.

«В мире каждые 40 секунд совершается попытка суицида. Это страшная цифра. В нашей стране, к счастью, самоубийства происходят не так часто, как во многих других государствах. Но проблема существует и в Азербайджане, и о ней обязательно надо говорить, работать над поиском решения. Профилактика суицидов направлена на то, чтобы минимизировать их количество, и тут нужны слаженные действия многих государственных структур и неправительственных организаций»,– отметила С.Асадова.

На мероприятии обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе связанный с количеством суицидов среди женщин. Министерство образования представило презентацию о предотвращении суицидов в школах. Представитель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей сделал акцент на проблемах детей, подвергающихся насилию, ведь часто именно бытовое насилие становится причиной детских суицидов. На конференции также обсудили наиболее громкие случаи детских суицидов, в частности, трагическую историю школьницы Элины Гаджиевой. Был затронут и такой момент, как стигматизация общества.

Исполнительный директор НПО «Надежное будущее» Кямаля Ашумова рассказала # о том, что цель конференции – еще раз обсудить важность такой сферы как психическое здоровье, в том числе психическое здоровье детей.

По ее словам, существуют проблемы, которые требуют решения. Это нехватка кадров в сфере работы с людьми, которым требуется психологическая реабилитация, недостаток специалистов в области детской психиатрии, малое количество учреждений, где можно получить психологическую помощь и т.д.

Эксперт отметила, что одним из действенных инструментов профилактики суицидов являются горячие линии, куда человек, находящийся на грани срыва, может позвонить и получить грамотную консультацию. Взрослые в таких случаях звонят на горячую линию, функционирующую при Центре психического здоровья. Для детей в стране уже много лет успешно функционирует «Детская горячая линия», созданная организацией «Надежное будущее» совместно с Azercell.

«На Конференции мы презентовали короткий номер «Детской горячей линии» 116-111, который принят Европейской телекоммуникационной ассоциацией. Данный номер предоставлен Министерством связи и высоких технологий и Azercell Telecom. Он признан во всех странах, которые создали детскую горячую линию, и везде этот номер одинаковый. Наша организация более пяти лет обращалась в соответствующие структуры, чтобы нам дали общепризнанный и более легкий для детей номер, и вот, наконец, это произошло»,– рассказала К.Ашумова.

По ее словам, важно, чтобы психологи и психиатры, работающие с маленькими пациентами, давали им, а также членам их семей, информацию об этом номере.

«Детская горячая линия» работает 24 часа в сутки, и на ней трудятся квалифицированные психологи, социальный работник и юрист. Ежегодно на нее поступает 2500-3500 звонков.