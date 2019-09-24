Процесс возврата незастрахованных вкладов стартует в следующем месяце

Уже со следующего месяца стартует процесс возврата гражданам незастрахованных вкладов, оставшихся в обанкротившихся банках, сообщил накануне руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов.

Экономист подтвердил уже проходившую в # информацию о лимите компенсируемых вкладов физических лиц. Рассчитывать на компенсацию смогут граждане, чьи вклады в ликвидируемых банках не превышают 10 тыс. манатов, или 17 тыс. долларов. По данным Байрамова, Фонд страхования вкладов обратился по этому поводу в Бакинский апелляционный суд, и судебный орган поддержал намерение структуры. В частности сообщается, что вклады рядовых граждан будут компенсированы в форме уступки Фондом собственного права первой очереди на получение денег.

Таким образом, незащищенные вклады физических лиц на упомянутую выше сумму вернут гражданам из средств, собранных в процессе ликвидации финансовых организаций Фондом страхования вкладов. «По местному законодательству, незастрахованные вкладчики являются седьмыми (последними, — Ред.) в очередности кредиторов на возмещение обязательств обанкротившихся банков. Теперь же они получат возможность первой очереди. По предварительным оценкам, будут компенсированы незастрахованные вклады 52 тыс. человек», — сообщил Байрамов.

По его словам, застрахованные депозиты в обанкротившихся банках страны уже нашли своих владельцев, и дело стоит за возмещением незащищенных вкладов. «В результате договоренности Фонд страхования вкладов вернет необеспеченные вклады на сумму, не превышающую 10 тыс. долларов, — сказал экономист. — Это означает, что если у гражданина остался в обанкротившемся банке вклад на эту сумму, он сможет вернуть свои деньги уже в следующем месяце. Хочу особо отметить, что Центр экономического и социального развития выступил с предложением дифференцированного подхода в вопросе возмещения гражданам незастрахованных вкладов на упомянутую сумму».

Примечательно, что данное решение расходится с действующим законодательством. Ранее в беседе с # банковский юрист Акрам Гасанов говорил о целесообразности корректив в закон «О банках», предоставляющих физическим лицам право первой очереди. По его словам, такой подход повысил бы степень доверия населения к банковской системе и придал бы решению законные основания. «Закон «О банках» не предусматривает возможность уступки Фондом страхования собственного права требования», — говорил специалист, отмечая при этом безусловную гуманность принятого решения.