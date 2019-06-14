Процесс пошел: особенности парламентских выборов в Украине

Не успели высохнуть чернила под статьей «Жалкое зрелище», в которой говорилось о том, что Рада азербайджанцев Украины (РАУ) не смогла выдвинуть своего кандидата хоть от какой-то партии на предстоящих внеочередных парламентских выборах в Украине, что вообще азербайджанская диаспора в Украине проявила крайнюю слабость и политическую индифферентность в столь важный момент, как посыпались приятные новости.

К примеру, партия «Слуга народа» опубликовала список из 201 кандидата в депутаты в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля. И там есть две азербайджанские фамилии. Под номером 116 в списке кандидатов в депутаты ВР от партии «Слуга народа» значится Аллахвердиева Ирина Валерьевна. Ничего конкретного о ней в рядах азербайджанской диаспоры не знают. Но судя по имени и отчеству, Ирина Валерьевна является супругой азербайджанца.

Несколько больше информации есть по поводу Рагимовой Анастасии Борисовны. Она – супруга Насиба Рагимова, который, более 30 лет проживает в Украине, является бизнесменом и руководителем общественной организации «Всеукраинское объединение «Захист нації» («Защита нации») и автором статей в украинских СМИ. Правда, о реальном влиянии возглавляемой им организации, мягко говоря, рассуждать не приходится.

Кстати, сам Насиб Рагимов, в интервью Media.az ранее заявлял о планах самому выдвинуться в качестве кандидата в депутаты ВР от партии «Слуга народа». Но, позже, планы поменялись. И это, на наш взгляд, правильно. Анастасия Рагимова является издателем журнала, гражданской активисткой и фигурой, куда более известной, нежели ее супруг. Правда, она выдвинута всего лишь под 170-м номером от партии «Слуга народа». Это делает ее шансы на попадание в ВР практически нулевыми. Но, будем надеяться на чудо.

А тем временем стало известно, что в качестве кандидата в депутаты на предстоящих внеочередных выборах в ВР зарегистрирован Рзаев Рамзи Абдулахад оглы. Это – самовыдвиженец и мажоритарщик, который выдвинулся по одномандатному избирательному округу номер 31 города Кривой Рог. Он является председателем криворожского отделения организации «Объединенный Конгресс азербайджанцев Украины».

Как известно, Кривой Рог является родным городом для нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, как и для многих иных артистов студии «95 квартал». Поэтому, Рамзи Рзаеву будет очень сложно победить актера студии «Квартал 95» Юрия Корявченкова, который более известен под псевдонимом «Юзик». Этот актер будет выдвигаться в качестве мажоритарщика по тому же, 31-му, избирательному округу, что и Рамзи Рзаев.

Правда, сам Рзаев, в беседе с автором этих строк, заявил об уверенности в собственной победе. Ведь, он проживает в Украине уже около трех десятков лет и снискал за эти годы большое уважение среди жителей Кривого Рога вообще и того округа, по которому он выдвинулся кандидатом в депутаты ВР в частности.

«Я живу там, откуда выдвинул свою кандидатуру. Естественно, что первично я провел некий мониторинг, познакомился с мнением проживающих по данному округу граждан. Все они, прекрасно зная меня лично, поддержали инициативу выдвинуться кандидатом в депутаты ВР. Такое доверие людей очень сильно меня вдохновило и придало уверенности в победе»,- заявил Р.Рзаев.

Он также сообщил, что известен в Кривом Роге, как человек, записавшийся в ряды добровольцев с первых дней войны. А еще, Р.Рзаев многократно ездил в зону АТО, вместе с партнерами покупая для военнослужащих украинской армии бронежилеты, многое иное, включая продукты питания. Все это, конечно же, помнят жители города.

Кстати, по словам Р.Рзаева, в Кривом Роге проживает более 30.000 азербайджанцев. Среди них есть руководители заводов, прокуроры, профессоры, журналисты. Естественно, он рассчитывает на их помощь и поддержку. Мы, со своей стороны, также призываем всю азербайджанскую диаспору Украины помочь Р.Рзаеву, чем только возможно. Очень хотелось бы видеть в новом составе ВР хотя бы одного азербайджанца.

И ведь, был реальный шанс, что таковых будет много. К примеру, на мой взгляд, очень гармонично смотрелся бы в статусе депутата украинского парламента глава ОКПУ Ровшан Тагиев. Он давно и активно участвует в общественно-политической жизни Украины, часто посещал зону АТО, оказывал помощь украинской армии, в целом содействовал развитию азербайджано-украинских отношений. Но, ни одна из украинских политических партий не выдвинула его в качестве своего кандидата.

Почему? Возможно, ответ на этот вопрос уже дал экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. «Все существующие партии места свою продают. Это они называют «инвесторы», они говорят «вот у нас 10, 12, 16 место инвесторов» — все, там разговор заканчивается», — заявил Саакашвили. Он пояснил, что место в партийном списке стоит от $500 тыс. до $3 млн. Таковы, судя по всему, украинские политические реалии. И это нужно понимать всем тем, кто слишком идеализирует ситуацию в этой стране, сидя в Азербайджане.