Процесс банкротства нуждается в реформировании

На днях председатель правления VTB Bank (Azerbaijan) Евгений Кирин заявил о том, что в судебной системе нашей страны есть необходимость реформирования процесса банкротства. Он отметил, что закон «О банкротстве» на практике не действует, так как отсутствуют судебные дела по этому поводу, сообщает Trend.

Е.Кирин заявил, что некоторые компании объявляют себя банкротами фиктивно с целью ухода от налогов, погашения только 5-10% задолженности, а также вывода активов компании.

Председатель, кредиторы и другие стороны заинтересованы в правовой оценке фиктивного процесса банкротства, а также добросовестности руководителей и акционеров компании, говорит Е.Кирин. Но в рамках законодательства, у банков недостаточно возможностей для разрешения подобных вопросов. Создание института банкротства, по его мнению, существенно повлияло бы на оценку делового и инвестиционного климата в Азербайджане. Кроме того, председатель считает необходимым разделение закона на две части — «О банкротстве юридических лиц» и «О банкротстве физических лиц».

Экономист Натиг Джафарли отметил #, что закон «О банкротстве» в нашей стране не прописан детально, а потому возникает много вопросов, в частности, когда физическое лицо решает объявить себя банкротом. По его мнению, его необходимо обновить, дополнить. Так, эксперт говорит о том, что нет процедуры банкротства в том случае, когда основной акционер – государство.

«Когда организация, предприятие прекращает свое существование, в течение трех месяцев есть возможность решить возникшие проблемы. Но вот чтобы пострадавшая сторона получила какую-то страховку, защиту, такого нет. Решение вопросов, связанных с процедурой банкротства просто необходимо там, где существует рыночная экономика»,– заявил Н.Джафарли.

По его словам, нужен четкий продуманный механизм контроля, который бы защищал от фиктивного банкротства, благодаря которому юридические и физические лиц уходят от налогов и от обязательств перед кредиторами. Процедура банкротства не должна быть схемой мошенничества. Чтобы это не происходило, нужен независимый аудит, тщательные налоговые проверки тех, кто объявляют себя банкротами, сказал экономист.

По его мнению, в рамках закона «О банкротстве» можно отдельно подробно прописать процедуры банкротства юридических и физических лет. Но два отдельных закона не нужны.

«Если создать два закона, и в одном из них будут некоторые привилегии, скажем, в случае с физическими лицами, то юридическое лицо может оформить свой бизнес на физическое лицо. Вообще, чтобы избежать подобного, необходимо прописать, что фирмы, как минимум, за год до объявления банкротства не должны менять форму правления», – считает Н.Джафарли.

Кстати, в России немало физических лиц объявили себя банкротами, не справившись с выплатами потребительских кредитов. Как уверен экономист, невыплата таких кредитов не должна относиться к банкротству, и из-за этого в данной соседней стране с рынка ушло порядка 90 банков.

Потребительское кредитование должно регулироваться другими законами, говорит Н.Джафарли.

По его мнению, наибольший риск стать банкротами у некоторых государственных предприятий, работающих в убыток. То, как они могут в этом случае продолжать функционировать, должны исследовать соответствующие структуры.

Что касается коммерческих структур, то там есть уязвимые сферы, в частности сельское хозяйство, которое подвержено множеству рисков. Но, как говорит эксперт, эта проблема может быть решена за счет эффективно работающего страхования. В этом случае риски будут минимальны.

Некоторые крупные холдинги, говорит Н.Джафарли, выходят в ноль по прибыли, чтобы не платить налоги, и такие факты нужно выявлять. Но за ними часто стоят чиновники, и пока чиновники и бизнес не будут разделены, проблемы останутся, независимо от того, будут сделаны дополнения в законе «О банкротстве» или нет.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев в свою очередь сказал # о том, что любой закон через какое-то время нуждается в пересмотре. Он отметил, что большая часть вопросов, связанных с процедурой банкротства в нашей стране, решается в досудебном порядке.

«Если же юридическое или физическое лицо уже объявлено банкротом, взять с него будет нечего. Правда, о том, чтобы у нас физические лица становились банкротами, я никогда не слышал»,– говорит он.

Если говорить о фиктивном банкротстве, то, как говорит Н.Агаев, это уголовное преступление, и у нас подобные факты имеют место нечасто Впрочем, по словам эксперта, некоторые предприниматели пользуются тем, что налоговые проверки проводятся через год после открытия фирмы. Спустя год фирма меняет название и владельца, уходя таким образом от уплаты налогов. Это практикуют, например, некоторые фирмы, оказывающие предоставление услуг такси.

Что касается сфер, в которых особенно большой риск обанкротиться, то, как считает Н.Агаев по лезвию ножа ходят те, кто занимаются банковской сферой, а также имеют бизнес в сфере общепита – рестораны, дома торжеств.