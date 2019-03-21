Проценты всему виной

19 марта член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Али Масимли выступил с заявлением о том, что необходимо снизить проценты по банковским кредитам. По словам народного избранника, необходимо систематически продолжать начатые реформы для того, чтобы повысить конкурентоспособность и продолжительное развитие экономики. «В том числе можно будет обеспечить повышение уровня жизни населения», — сказал депутат во время своего выступления.

По мнению А.Масимли, для надежного решения проблемных кредитов, банковскую систему также необходимо поменять. «Необходимо ускорить процесс перехода от грабительских 26-28 процентных ставок, к цивильной банковской системе», — добавил он.

О том, что частные банки слишком завышают проценты по кредитам — как потребительским, так и бизнес — эксперты говорят давно и стабильно. Однако сейчас этот вопрос стал еще острее после того, как государству придется за счет казны решить проблему, создавшуюся из-за двойной девальвации в 2015 году.

Хотя, совести ради, нужно признать, что Али Масимли, также как и его коллега по цеху Вахид Ахмедов не раз заявляли о том, что государству необходимо поддержать население, имеющее долларовые кредиты.

В конце прошлой недели Центральный банк Азербайджана заявил об очередном снижении учетной ставки до 9%. Учетная ставка — это процент по ссудам, которые предоставляет регулятор коммерческим банкам. При этом, проценты по кредитам так и не снизились.

Экономический эксперт Натиг Джафарли говорит, что проценты по кредитам на самом деле слишком высокие. «К сожалению, корреляции между учетной ставкой Центробанка и кредитными ставками коммерческих банков не существует. Это еще раз доказывает то, что банковский рынок работает не по правилам. И экономические законы, и реформы имеют слабый вес для азербайджанских банков», — подчеркнул эксперт.

По его словам, снижение ставки, к сожалению, не оказало влияния на стоимость займов.

«На самом деле не стоило ждать перемен. Даже когда учетная ставка регулятора была на уровне 3%, коммерческие банки Азербайджана выдавали кредиты под 20-25%. Сегодня банковские ставки доходят до 30%», — сказал Натиг Джафарли.

Депутат парламента, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев отметил, что в Азербайджане проценты по депозитам составляют 11-12%. «В таком случае возникает вопрос: если банки берут депозиты под такой процент, то под какой процент они должны выдавать кредиты? Естественно, что кредиты выдаются под депозитные проценты, плюс несколько процентов с учетом риска, заработка и расходов банка и так далее. Нам всегда объясняли высокие банковские кредиты таким образом. Сейчас Центральный Банк снизил учетную ставку. За прошедший год ставка снижена почти в два раза. Таким образом, центробанк дает возможность банкам давать кредиты под меньшие проценты. Здесь необходимо определить, какая должна быть прибыльность в бизнесе, чтобы взяв кредит под Х процентов, погасить их, а потом в течение определенного времени погашать части самого кредита. Если компания, предприниматель берет кредит под 20%, то его прибыль должна составлять минимум 25-30%. Если взять практику даже других стран, такая прибыльность — 30-35% годовых — считается очень высокой.

Мы говорим сейчас о бизнес кредитах, а не о потребительских. Так как гражданин, взяв кредит и купив холодильник, телевизор и так далее, не получает от этого прибыли. Просто у него нет единовременно такой суммы, чтобы купить что-то необходимое наличными, поэтому он берет это в рассрочку. Здесь механизм другой», — отметил парламентарий.

Руфат Гулиев говорит, что вопрос завышенных процентных ставок на кредиты обсуждается в парламенте давно. «Мы говорили об этом и после заседания. В принципе, этот вопрос всегда обсуждается. Вопросы, связанные с кредитами необходимо систематизировать, ибо через 5 лет ситуация повторится. Опять будут браться кредиты под высокие проценты, опять появятся проблемы с выплатами и так далее. Потому, необходимо учитывать прибыльность бизнеса. Я не предлагаю снижать депозитные проценты, так как они очень важны. Помимо учетной ставки, есть еще инфляционные процессы. У нас сегодня инфляция пока составляет 2,5-3%. Думаю, ее можно будет удержать на этом уровне», — считает депутат.

Стабилизация инфляции и понижение учетных ставок само по себе дело достаточно серьезное. Но, высокие проценты проблема тоже не шуточная. Учитывая, что в Азербайджане закон о банкротстве так и не принят, предпринимателям и бизнесменам, не достигшим 25-35% годового дохода, на самом деле приходится сложно, особенно, учитывая, что проценты по кредитам так и стоят стабильно на отметке — 19-22%.

На вопрос имеет ли право государство регулировать процентные ставки, как по депозитам, так и по кредитам, депутат ответил другим вопросом: почему банки и финансовый блок страны впутали государство в этот вопрос? «Я постоянно критикую банки и считаю, что именно они и виноваты. Также виноват финансовый блок страны. Уже полтора года общество и депутаты как часть общества ждут, что же решит финблок Азербайджана для решения этих проблем. В итоге, проблему решил президент, дав распоряжение. Вы представляете, какую сумму пришлось выделять из бюджета? 750 миллионов манатов. И дай Бог, чтобы вопрос проблемных кредитов был решен этой суммой. Так что, государство, дабы не столкнуться повторно с этой проблемой, полностью имеет право регулировать процентные ставки. Логично? Логично!», — сказал депутат.

Естественно, депутат прав: ошибки, а если уж точнее и откровеннее, наглость местных банков исправлять приходится за счет бюджета страны. Который, к сведению, формируется не только за счет нефтяных, газовых, таможенных доходов, но и за счет налоговых выплат. Так что, населению, в частности малым и средним предпринимателям, остается только ждать либо когда банки снизят проценты по кредитам, либо пока государство не вмешается. Третьего, к сожалению, не дано.