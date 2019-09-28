Процедура установления инвалидности нуждается в упрощении

Для того чтобы получать социальное пособие, пенсию по инвалидности, гражданам с ограниченными возможностями здоровья необходимо, чтобы факт инвалидности подтвердили соответствующие государственные органы и назначили им группу. Но уже не один год они жалуются на то, что этот процесс связан с бюрократией и ненужными процедурами.

Министерство здравоохранения и другие ответственные структуры обсуждают применение в Азербайджане с начала следующего года новой модели определения инвалидности.

Член парламентского комитета по труду и социальной политике Ильхам Мамедов предложил, чтобы в Милли Меджлисе прошли слушания о том, какой должна быть врачебная экспертиза для установления инвалидности. По его словам, некоторые бюрократические препоны по назначению инвалидности устранены. Он отметил, что иногда по той или иной, возможно, технической причине, лицам этой категории не назначается инвалидность.

Руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь», эксперт по вопросам инвалидности Айдын Халилов заявил #, что пока процедура получения инвалидности осталась прежней, хотя в скором времени планируется отказаться от групп инвалидности, и уровень недееспособности будет определяться в процентах.

«Пока же процедура такова: существует определенный список заболеваний, при которых дается инвалидность. Но претенденту на инвалидность нужно лежать в больнице от месяца до полугода, чтобы подтвердить свое заболевание. Однако есть такие заболевания, при которых все очевидно. Речь, например, о талассемии, гемофилии, последствиях диабета и т.д. Внешне такие люди могут выглядеть полностью здоровыми, но диагноз говорит сам за себя»,– говорит эксперт.

По его словам, в палате надо оставаться, делать процедуры. Если человек работает, то он должен все бросить и лежать в больнице. Это нудно, долго, неприятно, и в целом проблематично. Данное требование во многих случаях потеря времени и издевательство над людьми, говорит А.Халилов. Достаточно один раз пройти комиссию и получить соответствующие справки.

Что касается улучшений в вопросе получения инвалидности, то, как отметил эксперт, они есть. Так, для предотвращения фактов коррупции человек, претендующий на инвалидность или переоформляющий ее, уже непосредственно во ВТЭК документы не подает и не проходит комиссию лично. Он сдает все нужные документы в поликлинику по месту жительства, там их сканируют и отправляют по электронной почте в трудовую экспертную комиссию. На основании этих документов комиссия принимает решение о том, какая группа соответствует его заболеванию.

«Раньше претендент на инвалидность сам относил эпикриз, рентгеновские снимки, разные справки и были случаи, когда ему говорили, что если он хочет группу выше, то должен дать определенную сумму. Сейчас ничего подобного нет, комиссия не контактирует с претендентом на инвалидность, все происходит удаленно. Поликлиника,– говорит А.Халилов,– тоже фактически не контактирует с ним, а просто отправляет его документы. Она подчиняется министерству здравоохранения, а ВТЭК Минтруда и соцзащиты. Два министерства работают согласовано»

По его словам, радует, что все, что делает государство, не без участия НПО, делается к лучшему, но есть еще много недоработанных моментов.

Эксперт также подчеркнул, что хотелось бы, чтобы применялась индивидуальная программа реабилитации. Речь о том, чтобы к каждому человеку с инвалидностью или претенденту на получение инвалидности был бы индивидуальный подход не только для выявления группы инвалидности, но и в оказании ему социальных услуг.

«Надо бы создать мультидисциплинарную группу, представители которой посещали бы дома людей с инвалидностью, смотрели какие у него условия жизни, доступен подъезд или нет, есть ли лифт в доме, его рабочее место и т.д. Эта комиссия должна ему, если нужно, помочь, например, устроить в образовательное учреждение, доступное для человека с инвалидностью, обеспечить работой, которая ему доступна»,–сказал он.

Эта программа реабилитации, по словам А.Халилова, должна подразумевать все аспекты жизни этого человека. Но он с сожалением отметил, что, несмотря на то, что об этом много говорят, на практике ничего подобного не применяется.

Председатель Союза организаций инвалидов Давуд Рагимли рассказал # о том, что система получения инвалидности была усовершенствована и перешла в электронный формат. Однако из-за того, что не все врачи поликлиник могут работать с компьютером, иногда имеют место неточности, или же проволочки с назначением инвалидности.

Вице-президент Общества слепых Рейхан Джафарова отметила #, что жалобы, связанные с получением инвалидности, к ним время от времени поступают.

«Так, иногда вместо I группы могут дать II или III группу, а иногда могут никакую группу не дать. Нельзя сказать, что недовольства носят массовый характер, но отдельные случаи есть. Например, тем, у кого узкое поле зрения не дают I группу инвалидности, и это неправильно. Несмотря на то, что они видят что-то, они, например, могут легко попасть из-за своего недуга в аварию. К ним должны применяться по сути те же критерии, что и к незрячим. Если у человека нет одного глаза, дают только III группу инвалидности, хотя должна быть хотя бы вторая. Человек в этом случае видит односторонне»,– говорит она.

Кроме того, по мнению Р.Джафаровой, надо упростить процедуру получения инвалидности – если у человека диагноз, который не подается лечению, для чего все бюрократические проволочки?

«Зачем ему лежать в больнице целых шесть месяцев, чтобы подтвердилось очевидное?»– задается вопросом эксперт.