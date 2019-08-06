Прототип летающего автомобиля создан в Турции

В Турции разработан прототип первого отечественного летающего автомобиля, сообщает Агентство Анадолу.
Автомобиль создан инженерами компании Baykar и получил название CEZERİ.
Фото автомобиля разместил на своей странице в Twitter технический директор Baykar Makina Сельджук Байрактар.
После доработки прототипа будут проведены испытательные полеты CEZERİ в рамках Фестиваля авиации и космических технологий TEKNOFEST в Стамбуле.
Байрактар также призвал пользователей соцсети поделиться мнениями о дизайне CEZERİ.