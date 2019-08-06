Прототип летающего автомобиля создан в Турции

В Турции разработан прототип первого отечественного летающего автомобиля, сообщает Агентство Анадолу.

Автомобиль создан инженерами компании Baykar и получил название CEZERİ.

Фото автомобиля разместил на своей странице в Twitter технический директор Baykar Makina Сельджук Байрактар.

После доработки прототипа будут проведены испытательные полеты CEZERİ в рамках Фестиваля авиации и космических технологий TEKNOFEST в Стамбуле.

Байрактар также призвал пользователей соцсети поделиться мнениями о дизайне CEZERİ.

| 2019-08-06T13:51:37+00:00 6 августа 2019, 14:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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