Против «вора в законе» Лоту Гули возбудили дело о лидерстве в ОПГ

Уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии возбудили в отношении Надира Исмаилова, известного в криминальных кругах как Лоту Гули сообщили в пятницу в столичном главке Следственного комитета (СК) России и в пресс-центре МВД России.

«По данным следствия, с 2009 года по настоящее время Исмаилов, находясь за пределами Российской Федерации, пользуясь авторитетом и влиянием в преступной сфере, причисляя себя к «ворам в законе», занимался организацией, руководством и координацией преступной деятельности в городе Москве и других регионах России», — сообщили в СК.

В главке сообщили, что в отношении 47-летнего Исмаилова (до смены фамилии – Салифов, известный в местах лишения свободы как «Гули») расследуется уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Исмаилов с 2017 года, находится в международном розыске, он заочно арестован судом, сообщили в пресс-центре МВД. По данным правоохранителей, сейчас мужчина скрывается за пределами РФ.

«Мужчина обвиняется в организации похищения в Москве и Тольятти троих граждан с целью вымогательства денежных средств. Противоправные деяния были совершены в момент нахождения фигуранта в местах лишения свободы на территории республики Азербайджан», — сообщили в пресс-центре.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, серьезно ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ. За «занятие высшего положения в преступной иерархии» предусматривается лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей. Закон исключает возможность применения условного осуждения. Вместе с тем лицо, ранее состоявшее в ОПГ, но покинувшее его или ведущее сотрудничество с правоохранительными органами в целях раскрытия преступной деятельности, от уголовной ответственности освобождается (contact.az)