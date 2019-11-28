Против посла США в ЕС Сондланда выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах

Три женщины публично выдвинули обвинения в сексуальном домогательстве против Гордона Сондланда — посла США в ЕС, являющегося важным свидетелем в ходе расследования в рамках процесса импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают в четверг, 28 ноября, американский журнал Portland Monthly и онлайн-издание Propublica, специализирующееся на журналистских расследованиях, .

Как сообщается на портале Propublica, в период, когда Сондланд еще не занимал дипломатической должности, а работал в сфере гостиничного бизнеса, на деловых встречах он совершал по отношению к вышеназванным женщинам «нежелательные прикосновения сексуального характера» и пытался поцеловать их, а перед одной из них он якобы однажды даже оголился по пояс. По словам заявительниц, отказ вступить в сексуальную связь с Сондландом впоследствии негативно повлиял на их карьеру в его компании.

Показания всех трех женщин, согласившихся назвать журналистам свои имена, подтверждают их семьи и друзья. Сами прецеденты имели место более десяти лет назад, отмечает Propublica.

Сам Сондланд отрицает все обвинения. «Эти лживые обвинения в нежелательных прикосновениях и поцелуях сфабрикованы, и я думаю, они служат политическим целям. Они не основаны на фактах, и я их категорически отрицаю», — заявил он.

Адвокат дипломата Джим Макдермотт высказал предположение, что женщинами двигало желание подорвать доверие к показаниям Сондланда, являющегося важным свидетелем в расследовании обвинений, которые могут привести к импичменту президента США Дональда Трампа. (Русская Служба DW)