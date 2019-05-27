Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело. Об этом сообщает юрист Андрей Портнов, который является замглавой бывшего украинского лидера Виктора Януковича, в своем телеграм-канале.

По его словам, новое дело касается «узурпации» судебной власти бывшим главой государства.

Он отметил, что на настоящий момент в отношении Порошенко идут следственные действия по трем первым уголовным делам — о госизмене, отмывании средств, а также злоупотреблении служебным положением. Параллельно Портнов решил обратиться в суд с четвертым заявлением о преступлении экс-президента страны.

Он также добавил, что против Порошенко есть еще десятки подготовленных заявлений.(Газета.ру)

| 2019-05-27T20:08:50+00:00 27 мая 2019, 23:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss