Против Мадуро готовят новые санкции

В некоторых странах Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность введения санкций против венесуэльского президента Николаса Мадуро и ряда официальных лиц страны. Об этом сообщает Associated Press.

По словам дипломатических источников, особенно активно этот вопрос обсуждается в Испании, Франции, Британии, Нидерландах и ФРГ. Сторонником таких мер является в первую очередь Соединенное Королевство.Санкции будут предполагать наложение финансовых ограничений в отношении указанных лиц и запрет для них въезда на территорию ЕС.

Уточняется, что окончательное решение насчет санкций еще не принято. Для их введения необходимо согласие всех членов ЕС.

| 2019-06-16T10:53:14+00:00 16 июня 2019, 12:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss