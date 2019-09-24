Против «Карабаха» в УЕФА возбудили дисциплинарное дело

УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении «Карабаха» за игру с «Севильей».

Как сообщили Report в пресс-службе Европейской футбольной структуры, расследование связано с событиями, имевшими место на домашнем матче азербайджанского представителя против испанской «Севильи» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Во время матча на Республиканском стадионе им Тофика Бахрамова болельщики бросили на поле посторонние предметы. Это произошло после того, как представитель Андалусии открыл счет на 62-й минуте. Хавьер Эрнандес в составе «Севильи» с точностью выполнил штрафной удар. Болельщики агдамской команды так отреагировали на гол нападающего по прозвищу «Чичарито».

Комитет по контролю, этике и дисциплине УЕФА рассмотрит вопрос 17 октября.

Отметим, что встреча завершилась проигрышем «Карабаха со счетом 0:3. Чемпион страны в этом сезоне уже дважды наказывался со стороны УЕФА.