Протесты вплоть до выборов в 2020 году

Политическая обстановка в соседней Грузии по-прежнему далека от спокойной, и прогнозы тамошних экспертов свидетельствуют, что протестная активность будет продолжаться вплоть до самих парламентских выборов 2020 года. А, собственно, из-за них сейчас и весь этот сыр-бор. Потому что тот, кто возьмет большинство на этих голосованиях – возглавит Грузию на ближайшие 4 года. И у правящей партии «Грузинская мечта», принадлежащей самому богатому гражданину республики Бидзине Иванишвили, есть большие опасения, что народ может отстранить ее от власти. Этим и вызваны ее метания — обман народа и международного сообщества путем отказа от обещанного введения пропорциональной системы голосований. Что в свою очередь уже внесло раскол в саму «Мечту».

Например, председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Акаки Зоидзе, выступая в штабе правящей партии «Грузинская мечта», где проходило заседание парламентского большинства, заявил, что единственным путем выхода из сложившейся ситуации является переход на пропорциональную систему. Он предложил провести плебисцит или референдум в связи с переходом на пропорциональную избирательную систему в 2020 году. И сообщил, что планирует отказаться от депутатского мандата, если его инициативу не поддержат.

Меж тем, как заявил в Вашингтоне бывший посол США в Грузии Уильям Кортни, «на Западе существует обеспокоенность в связи с демократическим развитием Грузии, в частности — из-за насилия против демонстрантов и применением водометов, имевшим место несколько дней назад. Это не соответствует тому, что люди на Западе ожидают от Грузии. Они думали, что демократическое развитие Грузии прошло этот этап».

Он же отметил, что на Западе обсуждают события, имевшие место в последнее время, как шаг назад. «Эти события воспринимаются как знак, что пропасть между народом и правительством углубилась. Возможно, правительство не видит, насколько велика эта пустота между ожиданиями народа и правительством», — заявил Кортни.

А исследователь Фонда Heritage Люк Коффи сказал, что события последнего периода на Западе вызывают вопросы о доверии к правительству Грузии, и жаль, что выражать свою волю население Грузии может только выходом на улицу, а не с помощью институтов. «У Соединенных Штатов и Великобритании более сильные институты, но это не оправдывает тот факт, что правительство Грузии взяло назад свое обещание о проведении пропорциональных выборов. Сейчас не время для этого. Если Грузия хочет, чтобы ее воспринимали на Западе положительно, для этого она должна оставаться образцом, особенно потому что внимание Запада рассеяно. Если Грузия свернет с этого пути, для грузинских друзей будет сложно сохранить фокус Вашингтона и Брюсселя на Грузии», — заявил Коффи.

Сейчас ситуация в Грузии такова, что депутаты от оппозиционных партий объявили бойкот правительству и вместе с протестующими пикетируют парламент уже вторую неделю подряд, однако МВД оттесняет митингующих с помощью спецназа и водометов.

Местный политолог Ника Читадзе считает, что «волна протестов будет продолжаться, в том числе и в регионах. Власти будут стараться все время использовать силу, но все же пойдут на определенные уступки из-за давления со стороны дипломатического корпуса. Напряженная ситуация будет наблюдаться в Грузии до парламентских выборов».

И вот уже вечером 26 ноября грузинская оппозиция объявила, что планирует проведение новой масштабной акции протеста, дату которой сообщит в ближайшее время. Об этом заявили журналистам лидеры оппозиционных партий до начала совещания в офисе Лейбористской партии Грузии. Этот офис в последнее время стал местом собраний и разработки планов действий объединившихся вокруг идеи «справедливых выборов» различных оппозиционных сил.

Лидеры оппозиции утверждают, что принимаемые властями карательные меры и разгоны акций протеста их не остановят, и действия объединенной оппозиции перейдут в фазу обострения.

В офисе лейбористов собрались лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе, представители «Единого Национального движения» (партия Саакашвили), «Европейской Грузии», а также многие бывшие соратники «Грузинской мечты», в том числе бывший спикер парламента Грузии Давид Усупашвили, покинувшая парламентское большинство Эка Беселия, соучредитель движения «Лело» банкир Бадри Джапаридзе и многие другие.

До начала совещания Нино Бурджанадзе заявила, что, так как Бидзина Иванишвили и его правительство на уступки не идут, уличные акции продолжатся, а прекратятся лишь в том случае, если правительство выполнит требования оппозиции. И уже известно, что в новый план действий оппозиции точно войдет возобновление пикетирования парламента.

То есть, неутешительные прогнозы пока оправдываются.