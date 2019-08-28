Протесты в Гонконге: Tiffany пожаловалась на убытки

Ювелирная компания Tiffany&Co пожаловалась на снижение доходов на фоне протестов в Гонконге. Об этом в среду, 28 августа, сообщило агентство Reuters

Из-за низкого спроса со стороны иностранных туристов, давления на обменный курс и продолжающиеся сбои в продажах в Гонконге доходы Tiffany&Co во втором квартале снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как подчеркнул генеральный директор компании Алессандро Больоло, на фоне беспорядков пришлось закрыть базирующиеся в Гонконге магазины на шесть суток.