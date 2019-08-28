Протесты в Гонконге: Tiffany пожаловалась на убытки

Ювелирная компания Tiffany&Co пожаловалась на снижение доходов на фоне протестов в Гонконге. Об этом в среду, 28 августа, сообщило агентство Reuters.
Из-за низкого спроса со стороны иностранных туристов, давления на обменный курс и продолжающиеся сбои в продажах в Гонконге доходы Tiffany&Co во втором квартале снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Как подчеркнул генеральный директор компании Алессандро Больоло, на фоне беспорядков пришлось закрыть базирующиеся в Гонконге магазины на шесть суток.
| 2019-08-29T01:21:02+00:00 29 августа 2019, 02:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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