Протестующим сербам пригрозили насилием в ответ на беспорядки

Президент Сербии Александр Вучич заявил о недопустимости применения насилия со стороны протестующих. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По мнению главы государства, демонстранты имеют право выражать недовольство, однако они не должны применять насилие. «На улице можете делать что угодно, пока все спокойно, однако насилие я не позволю ни на секунду. Они должны это знать: если кто-то из них совершит насилие, мы сразу отреагируем», — отметил он.

Вучич подчеркнул, что в Сербии нет «картин людей с разбитыми головами», как во время протестов во Франции, потому что на улице нет полиции.