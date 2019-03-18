Протестующим сербам пригрозили насилием в ответ на беспорядки

Президент Сербии Александр Вучич заявил о недопустимости применения насилия со стороны протестующих. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По мнению главы государства, демонстранты имеют право выражать недовольство, однако они не должны применять насилие. «На улице можете делать что угодно, пока все спокойно, однако насилие я не позволю ни на секунду. Они должны это знать: если кто-то из них совершит насилие, мы сразу отреагируем», — отметил он.

Вучич подчеркнул, что в Сербии нет «картин людей с разбитыми головами», как во время протестов во Франции, потому что на улице нет полиции.

| 2019-03-18T06:27:41+00:00 18 марта 2019, 09:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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