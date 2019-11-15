Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Протестующие на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси начали устанавливать палатки, сообщает «Интерфакс».

Акция протеста проходит у парламента уже несколько часов и, по заявлению одного из организаторов Шоты Дигмелашвили, будет продолжаться круглосуточно. Он также сообщил о начале шествия части протестующих к дому главы правящей партии Бидзины Иванишвили.

Отмечается, что шествие сопровождают несколько десятков сотрудников полиции Грузии.

Участники акции протеста требуют от властей страны отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Ранее решение лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвилио о проведении в 2020 году выборов по пропорциональной системе было отклонено парламентом.