Протестующие в Гонконге подожгли мост у туннеля «Кросс-Харбор»

Мост соединяет станцию метро Хун-Хом и Политехнический университет, студенты которого участвуют в протестах. Они пытаются удерживать блокаду нескольких дорог, в том числе и «Кросс-харбора» — самого оживленного из трех подводных туннелей, связывающих остров Гонконг с материковой частью города. Из-за непрекращающихся протестов туннель закрыт уже несколько дней.

Как отмечает газета, огонь распространяется неконтролируемо. Пока неизвестно, находятся ли на мосту люди. Тем временем полиция окружила территорию кампуса университета, пытаясь таким образом не допустить выхода демонстрантов за ее пределы.