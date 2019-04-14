Протаранившего машину посла Украины в Лондоне признали психически больным

Мужчина, умышленно протаранивший автомобиль посла Украины у здания дипмиссии в Лондоне, арестован в соответствии с законом о психическом здоровье. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 13 апреля. Мужчина направил свой автомобиль в машину посла и пять раз ударил ее. Так как он не реагировал на действия полиции, правоохранителям пришлось открыть огонь по авто злоумышленника. Когда машина остановилась, полицейские разбили окно со стороны водителя и вытащили мужчину из автомобиля.

Во время происшествия никто из сотрудников посольства не пострадал. В Скотленд-Ярде сразу заверили, что произошедшее не связано с терроризмом, а в дипмиссии добавили, что действия мужчины носили умышленный характер.