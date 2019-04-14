Протаранившего машину посла Украины в Лондоне признали психически больным

Мужчина, умышленно протаранивший автомобиль посла Украины у здания дипмиссии в Лондоне, арестован в соответствии с законом о психическом здоровье. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 13 апреля. Мужчина направил свой автомобиль  в машину посла и пять раз ударил ее. Так как он не реагировал на действия полиции, правоохранителям пришлось открыть огонь по авто злоумышленника. Когда машина остановилась, полицейские разбили окно со стороны водителя и вытащили мужчину из автомобиля.

Во время происшествия никто из сотрудников посольства не пострадал. В Скотленд-Ярде сразу заверили, что произошедшее не связано с терроризмом, а в дипмиссии добавили, что действия мужчины носили умышленный характер.

| 2019-04-14T21:11:47+00:00 14 апреля 2019, 21:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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