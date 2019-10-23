Просвещение – ключ к кибербезопасности детей

Современные дети начинают пользоваться интернетом с малых лет. Но помимо пользы, киберпространство может нести в себе угрозы, о которых они не подозревают. Общение в сети с незнакомыми людьми и онлайн игры с опасными заданиями могут угрожать безопасности детей, их здоровью и жизни. Юный возраст, наивность и отсутствие жизненного опыта делают несовершеннолетних уязвимыми, и задача взрослых защитить их.

Как рассказала «Зеркало» исполнительный директор неправительственной организации «Надежное будущее» Кямаля Ашумова, последние 2-3 года, посещая школы, занимаясь просвещением детей, реабилитацией несовершеннолетних, подвергшихся насилию, специалисты организации обнаружили, что часто угрозой для детей становится неконтролируемое использование интернета.

«При исследовании причин детских суицидов и попыток покончить с собой, было выяснено, что часто в семье ребенка все было благополучно, в школе тоже не было проблем, и, тем не менее, он почему-то решился на этот страшный шаг. При детальном изучении, нередко оказывалось, что на этот поступок его толкали виртуальные игры, в которых были задания, толкающие на самоубийство. Что касается общения детей в интернете с незнакомцами через соцсети, то были случаи, когда оно заканчивалось насилием со стороны этих людей в реальной жизни. Все это натолкнуло нас на мысль о том, что нужно детально заняться данной проблемой и помочь детям и их родителям правильно и безопасно использовать интернет»,– сказала она.

В связи с этим, в апреле этого года был запущен проект по кибербезопасности детей, который на днях подошел к концу. Для его реализации были выбраны три города – Баку, Сумгайыт и Губа. Проект спонсирован Советом государственной поддержки НПО при президенте Азербайджанской республики.

«Конечно, хотелось бы расширить географию проекта, но бюджет не позволил нам пока это сделать. Однако в будущем мы надеемся, что данный проект будет осуществлен по всей стране. Особая необходимость в нем есть в отдаленных от центра районах, маленьких деревнях и селах, где дети могут иметь смартфоны, но не быть информированы о кибербезопасности»,–отметила эксперт.

К проекту были привлечены Дома молодежи, которые построили в Азербайджане 5 лет назад. Эти дома посещают студенты и подростки, начиная с 12 лет, так как там можно интересно и с пользой провести досуг, научиться чему-то новому в кружках. Создатели проекта решили, что дети и молодежь, которые приходят туда, станут хорошим источником передачи информации о кибербезопасности, и расскажут об этом своим одноклассникам, одногруппникам, друзьям, знакомым, родственникам. Тренинги и семинары в Домах молодежи осуществлялись при поддержке министерства молодежи и спорта.

Кроме того, при поддержке министерства образования и Бакинского отдела образования для проведения тренингов и семинаров были выбраны пилотные школы, находящиеся на окраинах города. Там тоже были проведены тренинги и семинары.

«Особенностью этого проекта является то, что к нему были привлечены не только дети, но и их родители. Это было для нас важным моментом. Мы постоянно говорим о том, что просвещение и реабилитацию несовершеннолетнего, нужно начать с его родителей. Взрослые, –говорит К.Ашумова,– должны осознать проблему сначала сами, чтобы помочь ребенку».

Пока в проекте приняло участие 500 человек- детей и их родителей, но в будущем планируется расширить число участников.

В рамках проекта были проведены презентации психологов, а также программистов о современных технологиях использования интернета, об интернет безопасности. Детям, как отмечает эксперт, было очень интересно участвовать в интерактивных групповых работах. Родители же, по словам К.Ашумовой, сначала не проявили заинтересованность и не хотели посещать семинары, ссылаясь на занятость, но затем втянулись, с интересом слушали и задавали вопросы. После мероприятий они отдельно общались с психологами и задавали им вопросы в сфере воспитания, интернет безопасности, по проблемам, связанным именно с их детьми.

«Мы пытались донести до родителей, что они должны контролировать интернет деятельность своих детей. Но этот контроль не должен оказывать негативное воздействие на ребенка, чтобы он не стал скрывать то, что он делает. Технологии развиваются, мы не можем остановить развитие интернета, но мамы и папы должны сами уметь им пользоваться, чтобы в семье вести просветительскую работу со своими детьми. Наиболее уязвимы подростки, так как для переходного возраста свойственно бунтарство и жажда приключений», – сказала К.Ашумова.

Проект еще раз доказал, что большинство детей не имеют достаточной информации о киберугрозах. Детям, участвовавшим в тренингах и семинарах, были розданы просветительские материалы, буклеты. Кроме того, при поддержке Домов молодежи наклеили плакаты просветительского содержания в административных зданиях, чтобы их увидело как можно больше несовершеннолетних.

По словам эксперта, детские суициды и случаи насилия над детьми, связанные с использованием интернета, можно предотвратить только через просвещение родителей, детей и специалистов, которые работают с несовершеннолетними и общаются с ними каждый день, речь, в частности, о школьном персонале.