Просто взять и построить коммерческий суд не получится – система изжила себя

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 апреля 2019 года подписал указ «Об углублении реформ в судебно-правовой системе». В указе отмечается, что с целью упрощения процедуры обращений предпринимателей в суд и обеспечения рассмотрения дел судьями с более глубокими правовыми знаниями и опытом в области предпринимательских споров, будут созданы специализированные суды по спорам в связи с налоговыми и таможенными платежами, с уплатой сборов по обязательному государственному социальному страхованию, и других вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью.

Также в указе отмечается, что с целью, обеспечения независимости судей, необходимо совершенствование механизма по предотвращению вмешательства в деятельность судов и увеличение ответственности за подобные действия. Кроме того, предписано с целью усиления социальной защиты судей, значительно увеличить их материальное обеспечение.

Предполагается, что в рамках данных реформ число судей в Азербайджане увеличится на 200 человек – до 800.

Уже в июне текущего года Милли Меджлис на пленарном заседании принял в первом чтении поправки в закон «О судах и судьях», предусматривающие создание отдельных коммерческих судов. Согласно изменениям в законе, упраздняется понятие административно-экономический суд. Изменения подразумевают сохранение административных и создание отдельных коммерческих судов.

Коммерческие суды будут считаться судами первой инстанции, состоять из председателя и судей. Если число судей будет превышать 11 человек, то создается также должность заместителя председателя коммерческого суда.

В комментарии # экономист Натиг Джафарли сказал, что стран, которые прибегли к такой практике немного.

По его словам, это косвенно доказывает, что судебная система нормально не работает, поэтому принимается решение вывести в отдельную структуру экономические суды для того, чтобы взаимоотношения между субъектами экономики более или менее справедливо решались.

«Если бы судебная власть нормально работала, то нужды в подобных судах не было. Совсем недавно, в 2015 году, к такому эксперименту прибегли в Казахстане. Они приняли решение создания коммерческих судов, и даже было принято решение, чтобы эти суды практиковали англосаксонскую судебную практику и при желании, если одна из сторон иностранная компания, то они могли бы потребовать суд на английском языке.

Главой этого суда даже назначили бывшего судью из Британии, который и был автором этой идеи. В 2016 году этот суд заработал, и есть неплохие отзывы. Но есть и другой момент, не может быть, чтобы судебная система в целом была несправедлива, а экономический суд справедливым», — добавил он.

По словам аналитика, в Казахстане со следующего года все суды будут переведены на новые правила, для того, чтобы соблюдались права собственников.

В Азербайджане суды неэффективны и поэтому было принято решение идти по казахстанскому пути, где коммерческие споры решались отдельно и более справедливо, сказал он.

«Но это неверный путь. Потому что споров у бизнеса с государственными органами бывает много, и как этот вопрос будет решаться? Коммерческие суды будут обращать на это внимание или нет? Это очень важно, потому что часто коммерческие фирмы страдают не от других фирм, а от госорганов и отдельных чиновников. Как будут решаться эти моменты, вопрос остается открытым», — подчеркнул он.

Экономист также добавил, что в любом случае создание таких судов породит еще больше разговоров о том, что в стране судебная власть не эффективна.

По мнению аналитика, подобные решения принимаются для того, чтобы улучшить привлекательность страны.

«Иностранные бизнесмены не глупые люди. Наше правительство думает их легко обмануть. Прежде чем инвестировать в какую-то страну, они детально все изучают, налоговые законодательства, таможенные законодательства и в целом правила игры. Коммерческий суд способен решить справедливо спор между двумя фирмами, а как быть, если проблемы у фирмы возникли с таможней? Как эти вопросы будут решаться? Стремление правительства понятно, наконец-то, спустя столько времени они хотят что-то сделать, но настолько система изжила себя, что просто взять и построить коммерческий суд не получится. Это создаст еще больше недовольства среди населения и в бизнесе «, — резюмировал он.