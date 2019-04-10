Прошлый пожар в общежитии в Баку был совершен умышленно — Госкомитет

Прошлый пожар, произошедший в общежитии вынужденных переселенцев в Наримановском районе Баку, был совершен умышленно. Об этом в среду сказал журналистам председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что по факту было возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы.

Напомним, что 6 марта этого года в общежитии по адресу: ул. Мелика Мамедова, 12 в Наримановском районе Баку, произошел пожар.

Во время пожара погибли двое, были госпитализированы шесть человек.