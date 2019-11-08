Прошла акцию по высадке деревьев, посвященная Дню Государственного флага

При организации Общественного объединения «Региональное развитие» проведена акция по высадке деревьев, посвященная Дню Государственного флага.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Объединение, акция, организованная в Сураханском районе, осуществлена в рамках проекта «Объединяйся во имя природы, объединяйся во имя жизни!».

На этот раз, жители, молодежь района, объединившись накануне 9 ноября – Дня Государственного флага, внесли свой вклад в экологическую акцию.

Отметим, что в рамках проекта «Объединяйся во имя природы, объединяйся во имя жизни!» предусматривается высадка сотен деревьев в Баку и различных района республики.