Прошла акцию по высадке деревьев, посвященная Дню Государственного флага

При организации Общественного объединения «Региональное развитие» проведена акция по высадке деревьев, посвященная Дню Государственного флага.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Объединение, акция, организованная в Сураханском районе, осуществлена в рамках проекта «Объединяйся во имя природы, объединяйся во имя жизни!».

На этот раз, жители, молодежь района, объединившись накануне 9 ноября – Дня Государственного флага, внесли свой вклад в экологическую акцию.

Отметим, что в рамках проекта «Объединяйся во имя природы, объединяйся во имя жизни!» предусматривается высадка сотен деревьев в Баку и различных района республики.

| 2019-11-08T16:20:20+00:00 8 ноября 2019, 20:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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