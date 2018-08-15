Прошение о помиловании Сенцова «потерялось»

Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в России Дмитрий Артюхов заявил, что не получал прошений о помиловании украинского заключенного Олега Сенцова, ни от самого украинца, ни от кого-либо еще. Об этом в среду, 15 августа, сообщает РИА Новости.

«На данный момент ни по линии обращений граждан, ни каких-либо писем к нам в аппарат не поступало ни от матери, ни от самого Сенцова», — отметили в пресс-службе губернатора

Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан заявила телеканалу Громадське, что в ее распоряжении имеется ответ администрации президента РФ на прошение матери Олега Сенцова о помиловании. Как следует из опубликованного телеканалом документа, просьбу направили врио губернатора Ямало-Ненецкого округа Дмитрию Артюхову для предварительного рассмотрения.

Напомним, Олег Сенцов назвал свое состояние предкритическим, но прекращать голодовку не намерен.

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| 2018-08-15T15:35:26+00:00 15 августа 2018, 16:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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