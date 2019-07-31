Прошел очередной раунд переговоров представителей властей и оппозиции Венесуэлы

Третий раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы начался в среду на острове Барбадос. Об этом сообщил представитель оппозиционной делегации и депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики Сталин Гонсалес.

«Мы начали еще один раунд встреч в рамках «механизма Осло». Настаиваем на поиске конституционного выхода [из кризиса], который положит конец страданиям венесуэльцев», — написал он в своем Twitter.

Политик также отметил, что венесуэльский народ нуждается «в определенных результатах [по итогам этого раунда]».

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога начался на Барбадосе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.