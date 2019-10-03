Прошел круглый стол по расширению сотрудничества предпринимателей Азербайджана и России

В Бакинском бизнес-центре прошел круглый стол, посвященный развитию связей, определению новых направлений сотрудничества, обмену опытом в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ) между предпринимателями Азербайджана и России.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство развития МСБ, круглый стол на тему «Перспективы сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса», организованный Агентством, состоялся в рамках визита российской делегации во главе с президентом Всероссийской общественной организации МСБ «Опора России».

| 2019-10-03T15:11:26+00:00 3 октября 2019, 18:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss