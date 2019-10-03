Прошел круглый стол по расширению сотрудничества предпринимателей Азербайджана и России

В Бакинском бизнес-центре прошел круглый стол, посвященный развитию связей, определению новых направлений сотрудничества, обмену опытом в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ) между предпринимателями Азербайджана и России.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство развития МСБ, круглый стол на тему «Перспективы сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса», организованный Агентством, состоялся в рамках визита российской делегации во главе с президентом Всероссийской общественной организации МСБ «Опора России».