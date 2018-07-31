Пропавших без вести ищут на море

После пожаров, обрушившихся на греческий курорт Мати, операция по поиску пропавших без вести все еще продолжается … Теперь на море — люди, спасаясь от огненной стихии, бежали к воде… Вести поиск сотрудникам береговой охраны помогает команда волонтеров, к которой присоединилась корреспондент euronews Фэи Дулгери:

«Дайверы-добровольцы находятся здесь с того самого дня, как в Аттике разразились пожары. У этих людей ответственная и тяжелая миссия — найти в море тела погибших».

В группе — 25 человек. У всех за плечами опыт участия в такого рода операциях. Три года назад, во время пика миграционного кризиса, команда была задействована в поисках в районе острова Лесбос.

Источник: Euronews