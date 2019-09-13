Пролитый кофе стал причиной вынужденной посадки самолета

Пилот аэробуса с 326 пассажирами на борту пролил кофе на приборную панель, из-за чего пришлось совершить вынужденную посадку, сообщил RT.

Инцидент произошел в феврале, однако о нем стало известно только сейчас.

Лайнер Airbus A330 следовал из Франкфурта в Канкун.

В докладе британского отдела по расследованию происшествий отмечается, что пилот поставил стакан с кофе на откидной столик, а не в подстаканник, который не подходил по размеру.

После того, как напиток попал на приборную панель, в кабине появился дым, примерно через час стали плавиться кнопки. Несколько приборов отказали, возникли проблемы со связью.

Экипаж принял решение развернуться над Атлантикой и приземлиться в ирландском Шенноне.

В результате происшествия никто не пострадал. (РИА Новости)