Прокурор предложил смягчить наказание фигурантам «Гянджинского дела»

На процессе в апелляционном суде по делу 11 обвиняемых в связи с Гянджинскими событиям июля 2018 г. прокурор предложил смягчить наказание подсудимым, сообщает «Туран».

Отметим, что 1 августа родители обвиняемых направились в администрацию президента Азербайджана для встречи с помощником президента по вопросам безопасности и работе с правоохранительными органами Фуадом Алескеровым. Но, встретиться с ним лично им не удалось.

Сегодня родители арестованных, собравшись перед Бакинским апелляционным судом, приняли обращение к Президенту Ильхаму Алиеву, призвав его не допустить «наказания невинных людей».

На судебном процессе сегодня выступил гособвинитель Джейхун Алиев.

Он заявил, что суд доказал вину подсудимых.

Bместе с тем, прокурор предложил переквалифицировать подсудимым обвинение со ст. 315.2 (применение насилия против представителя полиции, опасного для здоровья и жизни) на 315.1 (применение насилия против представителя полиции) и оставить без изменения обвинение по ст. 220.1 (организация или участие в массовых беспорядках) УК.

Отметим, что если статья 315.2 предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы, то 315.1 — до 3 лет тюремного заключения.

С учетом этого прокурор предложил сократить сроки наказания Маарифу Гаджиеву, Руслану Гасанову, Низами Акперову, Тогрулу Bердиеву и Сеймуру Алиеву до 5,5 лет лишения, свободы, Шахлару Рзаеву, Туралу Байрамову, Кямалу Магеррамову, Аразу Гасанову и Орхану Ягналиеву до 5 лет, Bагифу Ашрафову до 4,5 лет лишения свободы.

Суд первой инстанции приговорил фигурантов этого дела на сроки от 7,5 до 9 лет лишения свободы.

B свою очередь, адвокаты, заявив, что вина их подзащитных не было доказана, просили суд оправдать подсудимых.

Судебное заседание будет продолжено 15 августа.