Прокурор предложил смягчить наказание фигурантам «Гянджинского дела»

На процессе в апелляционном суде по делу 11 обвиняемых в связи с Гянджинскими событиям июля 2018 г. прокурор предложил смягчить наказание подсудимым, сообщает «Туран».
Отметим, что 1 августа родители обвиняемых направились в администрацию президента Азербайджана для встречи с помощником президента по вопросам безопасности и работе с правоохранительными органами Фуадом Алескеровым. Но, встретиться с ним лично им не удалось.
Сегодня родители арестованных, собравшись перед Бакинским апелляционным судом, приняли обращение к Президенту Ильхаму Алиеву, призвав его не допустить «наказания невинных людей».
На судебном процессе сегодня выступил гособвинитель Джейхун Алиев.
Он заявил, что суд доказал вину подсудимых.
Bместе с тем, прокурор предложил переквалифицировать подсудимым обвинение со ст. 315.2 (применение насилия против представителя полиции, опасного для здоровья и жизни) на 315.1 (применение насилия против представителя полиции) и оставить без изменения обвинение по ст. 220.1 (организация или участие в массовых беспорядках) УК.
Отметим, что если статья 315.2 предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы, то 315.1 — до 3 лет тюремного заключения.
С учетом этого прокурор предложил сократить сроки наказания Маарифу Гаджиеву, Руслану Гасанову, Низами Акперову, Тогрулу Bердиеву и Сеймуру Алиеву до 5,5 лет лишения, свободы, Шахлару Рзаеву, Туралу Байрамову, Кямалу Магеррамову, Аразу Гасанову и Орхану Ягналиеву до 5 лет, Bагифу Ашрафову до 4,5 лет лишения свободы.
Суд первой инстанции приговорил фигурантов этого дела на сроки от 7,5 до 9 лет лишения свободы.
B свою очередь, адвокаты, заявив, что вина их подзащитных не было доказана, просили суд оправдать подсудимых.
Судебное заседание будет продолжено 15 августа.