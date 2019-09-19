Прокурор попросил лишить Гусейна Абдуллаева свободы на 8 лет

В Бакинском военном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу экс-депутата Гусейна Абдуллаева, его матери Зейнаб Абдуллаевой, Габиба Ибрагимова, Халида Алиева, Намика Бабаева, Интигама Сулейманова, Пярвиза Кязымова, Заура Гулиева и Назима Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Габиба Гасанова государственный обвинитель попросил приговорить Гусейна Абдуллаева к 8, Намика Бабаева к 8, Иинтигама Сулейманова к 6 и Назима Алиева к 6 годам лишения свободы.

Прокурор попросил для бывших сотрудников ГПС условного наказания с испытательным сроком 4 года.

Также сторона обвинения попросила суд оштрафовать мать Г.Абдуллаева Зейнаб Абдуллаеву на 5 тыс. манатов.

Сам Г.Абдуллаев отверг выдвинутые против него обвинения и назвал дело сфабрикованным.

Сторона защиты попросила времени для выступления.

Процесс продолжится 26 сентября.