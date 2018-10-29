Прокуратура в США просит одобрить смертную казнь для питтсбургского стрелка

Федеральные прокуроры направили запрос генпрокурору США Джеффу Сешнсу, чтобы одобрить смертную казнь для подозреваемого в нападении на синагогу в Питтсбурге, где в результате стрельбы погибли 11 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление прокурора штата Пенсильвания Скотта Брейди.

Ранее министерство юстиции США сообщило, что подозреваемому предъявлены обвинения по 29 пунктам. В действиях подозреваемого признаки преступлений, связанных с насилием и использованием огнестрельного оружия. Обвинение основано на федеральных законах о гражданских правах, запрещающих преступления на почве ненависти.

Согласно заявлению Брейди, он начал процесс по получению ободрения Сешнса. Согласно законам США, Брейди должен получить данное одобрение у генпрокурора перед тем, как обвиняемый предстанет перед судом.

Нападение на синагогу произошло утром в субботу, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям.

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