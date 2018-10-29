Прокуратура в США просит одобрить смертную казнь для питтсбургского стрелка

Федеральные прокуроры направили запрос генпрокурору США Джеффу Сешнсу, чтобы одобрить смертную казнь для подозреваемого в нападении на синагогу в Питтсбурге, где в результате стрельбы погибли 11 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление прокурора штата Пенсильвания Скотта Брейди.

Ранее министерство юстиции США сообщило, что подозреваемому предъявлены обвинения по 29 пунктам. В действиях подозреваемого признаки преступлений, связанных с насилием и использованием огнестрельного оружия. Обвинение основано на федеральных законах о гражданских правах, запрещающих преступления на почве ненависти.

Согласно заявлению Брейди, он начал процесс по получению ободрения Сешнса. Согласно законам США, Брейди должен получить данное одобрение у генпрокурора перед тем, как обвиняемый предстанет перед судом.

 

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| 2018-10-29T08:42:31+00:00 29 октября 2018, 11:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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