Прокуратура в США подозревает Стивена Сигала в сексуальных домогательствах

Стивен Сигал, проходящий по делу о сексуальных домогательствах, недавно был назначен спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса (штат Калифорния) начала проверку по обвинению американского актера и кинопродюсера Стивена Сигала в сексуальных домогательствах. Об этом в пресс-службе прокуратуры сообщили в четверг, 9 августа.

Характер обвинений и временные рамки возможного преступления не уточняются.

Известно лишь, что наряду с расследованием в отношении Сигала открыты дела против продюсера Харви Вайнштейна и комика Энтони Андерсона.

Представители всех трех знаменитостей ситуацию пока не прокомментировали.

Что касается американского актера Стивена Сигала, то это первое подобное обвинение в отношении него. МИД России 4 августа назначил актера своим специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. В 2013 году звезда таких фильмов, как «Над законом» и «Смерти вопреки», предлагал вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину помочь с привлечением новобранцев в армию. Сигал говорил, что может оказаться полезен в области «пиар-пропаганды, когда нужно направить воспитание в патриотическое русло».

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