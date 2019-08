Прокуратура США будет требовать смертной казни для техасского стрелка

Смертной казни будет добиваться гособвинение для злоумышленника, который устроил стрельбу в Техасе. Соответствующее заявление сделал прокурор округа Эль-Пасо.

Государственное обвинение — убийство, в отношении него может быть избрана смертная казнь, — цитирует окружного прокурора ABC News.

JUST IN: El Paso district attorney says prosecutors will seek death penalty for suspect in deadly Walmart mass shooting in El Paso, Texas: «The state charge is capital murder, and so he is eligible for the death penalty.» https://t.co/W8YTVqgyyL pic.twitter.com/xN6lU7mUq1

— ABC News (@ABC) 4 августа 2019 г.