Прокуратура США будет требовать смертной казни для техасского стрелка

Смертной казни будет добиваться гособвинение для злоумышленника, который устроил стрельбу в Техасе. Соответствующее заявление сделал прокурор округа Эль-Пасо.

Государственное обвинение — убийство, в отношении него может быть избрана смертная казнь, — цитирует окружного прокурора ABC News.


В результате инцидента в городе Эль-Пасо на западе штата Техас погибли 20 человек. По данным полиции, стрелявшим оказался 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена. Перед инцидентом он опубликовал в Twitter манифест, в котором выразил поддержу новозеландскому убийце-неонацисту Брентону Тарранту.

 

| 2019-08-04T21:15:18+00:00 4 августа 2019, 21:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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