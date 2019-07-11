Прокуратура Италии открыла расследование в отношении партии Маттео Сальвини

Прокуратура Милана открыла расследование на основании журналистских публикаций на американском сайте BuzzFeed и в итальянском еженедельнике «Эспрессо» о предполагаемом финансировании со стороны РФ партии «Лига», лидером которой является вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини. Об этом сообщило в четверг агентство АНСА.

Ранее BuzzFeed разместил аудиозапись беседы одного из соратников Сальвини президента ассоциации «Ломбардия-Россия» Джанлуки Савоини с предполагаемыми российскими предпринимателями, с которыми обсуждал возможную сделку о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере €65 млн могла получить партия. Савоини также рассказывал собеседникам о намерениях «Лиги», которая сейчас является самой популярной партией в Италии, изменить ситуацию в ЕС, руководствуясь больше национальными интересами. Беседа состоялась, как утверждает издание, 18 октября прошлого года, когда Сальвини побывал в Москве.

ТАСС

| 2019-07-11T16:28:36+00:00 11 июля 2019, 19:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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