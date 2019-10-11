Прокуратура Испании требует лишить свободы чемпиона мира

Прокуратура Испании требует приговорить бывшего футболиста мадридского «Реала» и национальной сборной Хаби Алонсо к 2,5 годам заключения.

Как сообщает France Presse, 38-летний бывший полузащитник подозревается в уклонении от уплаты налогов в 2010, 2011 и 2012 годах.

По мнению прокуратуры, он недоплатил испанской казне более двух миллионов евро. Как утверждает сторона обвинения, экс-полузащитник скрывал доходы от имиджевых прав, формально передав их в 2009 году компании со штаб-квартирой на Мадейре (Португалия), которая принадлежала компании, зарегистрированной в Панаме, владельцем которой на 100% был сам футболист.

Отметим, что на данный момент в Мадриде проходят судебные слушания. Ранее прокуратура требовала приговорить Алонсо к пяти годам, но после уплаты экс-футболистом трех миллионов евро, сторона обвинения смягчила требования.

Решение суда ожидается в ближайшие несколько недель.(РИА Новости)