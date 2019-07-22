Прокуратура Испании просит восемь лет тюрьмы для экс-главы МВФ Рато

Прокуратура по делам о коррупции Испании просит восемь с половиной лет лишения свободы для бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато по делу о выходе на биржу банка Bankia. Как передает ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета El Mundo.

Ведомство обвиняет Рато в намеренном введении в заблуждение и обмане инвесторов. Кроме того, проходящих по делу подозревают в мошенничестве и фальсификации финансовых отчетов. Считается, что бывшее руководство финансового учреждения могло предоставить ложные данные для выхода банка на биржу в 2011 году.

Родриго Рато занимал посты вице-премьера Испании (1996-2004), директора-распорядителя МВФ (2004-2007) и президента Bankia (2010-2012).