Прокуратура Испании просит восемь лет тюрьмы для экс-главы МВФ Рато

Прокуратура по делам о коррупции Испании просит восемь с половиной лет лишения свободы для бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато по делу о выходе на биржу банка Bankia. Как передает ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета El Mundo.

Ведомство обвиняет Рато в намеренном введении в заблуждение и обмане инвесторов. Кроме того, проходящих по делу подозревают в мошенничестве и фальсификации финансовых отчетов. Считается, что бывшее руководство финансового учреждения могло предоставить ложные данные для выхода банка на биржу в 2011 году.

Родриго Рато занимал посты вице-премьера Испании (1996-2004), директора-распорядителя МВФ (2004-2007) и президента Bankia (2010-2012).

| 2019-07-22T14:47:58+00:00 22 июля 2019, 17:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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