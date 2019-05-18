Прокуратура Армении обжалует решение освободить бывшего президента Кочаряна

Генеральная прокуратура Армении пообещала обжаловать решение суда общей юрисдикции Еревана об освобождении из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Политик покинул следственный изолятор Службы национальной безопасности (СНБ) в субботу, 18 мая.

«Принимая во внимание обоснованность выбранной меры пресечения и тот факт, что выбранная мера пресечения была единственной, которая могла ограничить его поведение, заявляем, что мы должны обжаловать судебный акт»,— заявил журналистам прокурор Петрос Петросян (цитата по «Новости-Армения»).

Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году. Бывший президент неоднократно заявлял, что считает уголовное преследование политически мотивированным.