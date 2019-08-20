Пройдет турнир по киберфутболу Евро-2020

УЕФА с участием 55 национальных ассоциаций-членов структуры проведет турнир по киберфутболу Евро-2020.

Как сообщает Report, формат соревнования ПЕС-2020 будет аналогичен формату Евро-2020.

По регламенту, в состав каждой сборной войдет 2-4 киберфутболиста. Национальные ассоциации в ноябре-декабре определит состав команд.

Каждая команда проведет 2 игры с соперниками.

Как сообщили Report в АФФА, для формирования состава сборной Азербайджана будет проведен внутренний турнир.

Дата проведения внутреннего турнира пока не установлена.

Отметим, что победитель турнира по киберфутболу Евро-2020 вручат денежные призы и билеты на финальный матч Евро-2020.

| 2019-08-20T18:00:52+00:00 20 августа 2019, 21:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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