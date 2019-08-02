Пройдет собеседование по приему на вакантные должности госорганов

В Азербайджане объявлено общее собеседование по приему на вакантные административные должности в государственных органах.

Как сообщили в пятницу Trend из Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), проводится собеседование по приему на административные должности вида А и В, относящиеся к четвертой, пятой, шестой, седьмой классификациям, в 12 государственных органах.

К виду А (административный руководитель) относятся 21 должность, а к виду В (административный исполнитель) относятся 42 должности, объявленные в органах центральной исполнительной власти и судебных органах.