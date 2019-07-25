Производство легковых автомобилей увеличилось

За первую половину текущего года в сферах производства машин и оборудования, иных транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукция на 129,1 миллиона манатов.

Как передает в четверг Trend, по сравнению с отчетным периодом прошлого года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов выросло на 83,6 процента, машин и оборудования — на 10 процентов, а иных транспортных средств — на 1,8 процента.

За первое полугодие 2019 года было произведено 747 тракторов и 1112 легковых автомобилей.

| 2019-07-25T17:12:39+00:00 25 июля 2019, 21:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss