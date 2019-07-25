Производство легковых автомобилей увеличилось

За первую половину текущего года в сферах производства машин и оборудования, иных транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукция на 129,1 миллиона манатов.

Как передает в четверг Trend, по сравнению с отчетным периодом прошлого года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов выросло на 83,6 процента, машин и оборудования — на 10 процентов, а иных транспортных средств — на 1,8 процента.

За первое полугодие 2019 года было произведено 747 тракторов и 1112 легковых автомобилей.