Производители и импортеры энергетиков угрожают Эюбу Гусейнову

В Азербайджане ввели таможенные пошлины и акцизный налог на импорт энергетических напитков, сообщают СМИ со ссылкой на решение Кабинета министров. В результате ожидается ощутимое подорожание этого товара в местной розничной сети.

Согласно изменениям, ставка таможенной пошлины на импорт одного литра безалкогольного энергетического напитка составит 0,3 доллара, для безалкогольных энергетиков, изготовленных на основе фруктовых или овощных соков, ставка составит 15 процентов от стоимости товара (при условии, что ставка не будет меньше 0,7 доллара за литр).

Решение по ставкам для последней категории энергетиков будет действовать до 15 декабря наступившего года. Что касается энергетиков с содержанием алкоголя, то таможенная ставка для них составит два доллара за литр.

Также решением Кабинета министров вводятся ставки акцизного налога на импорт энергетиков. Для безалкогольных энергетиков акциз составит три маната за один литр, а для алкогольных – два маната за литр. Решение правительства вступит в силу через 30 дней после публикации.

Следствием возросшего налогообложения станет подорожание этого товара. По данным главы НОО Союз свободных потребителей Эюба Гусейнова, цена энергетика Bizon (0,25 литра) поднимется с 80 гяпиков до 1,5 маната; Bizon (0,5 литра) подорожает до 2,70 манат. Hell (0,25 литра) подорожает до 2 манат (текущая цена 1 манат); Yaguar (0,5 литра) поднимется в цене с 1,20 маната до 2,70 маната. Yaguar (8% — 0,5 литра) подорожает до 3.10 маната (текущая цена 2,70 маната); Go gold и Silver (8% — 0,5 литра) — с 2.30 маната до 3 манат. Литр энергетика Red Bull подскочит в цене на 90 гяпиков.

Гусейнов сообщил Зеркало, что акцизы на эту продукцию были инициированы подведомственной ему организацией, поскольку энергетики вредят здоровью населения. «Повышение цены сократит потребление напитка детьми и подростками. Считаю это решение правильным, поскольку вредный и откровенно опасный продукт не должен быть доступен широким слоям населения», — аргументировал защитник потребительских прав, отметив, что полгода назад он обратился в соответствующие государственные ведомства и Милли Меджлис с предложением по акцизам.

«Несмотря на уговоры, оскорбления и даже угрозы в мой адрес, исходящие от производителей и импортеров энергетиков, моя позиция неизменна. На данный момент ССП изучает состав 13-ти наименований энергетических напитков, мы ищем подходящую для этого зарубежную лабораторию и будем бороться с реализацией наиболее опасной продукции», — сообщил глава ССП. С его слов, ежедневно на факс организации приходят анонимные угрозы и оскорбления от представителей этого бизнеса.

Правозащитная организация не имеет отношения к росту акциза на табачные изделия, отметил Гусейнов.

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