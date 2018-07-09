Произведены аресты по делу расстрела Эльмара Велиева

По сообщению пресс-службы МВД Азербайджана в связи с покушением на главу Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева в отношении 11 человек избрана мера пресечения в виде ареста.

Задержаны следующие лица: Фирудин Этибар оглу Зейналов, 1982 г.р., Тертерский район; Джафар Мурсал оглу Залов, 1977 г.р., город Гянджа; Махир Азиз оглу Азизов, 1986 г.р., город Евлах; Мураз Матлаб оглу Алиев, 1989 г.р., город Гянджа; Гамлет Рамиз оглу Абдуллаев, 1978 г.р., город Гянджа; Фикрет Балагардаш оглу Алекперов, 1979 г.р., город Баку; Рауф Ровшан оглу Гасанов, 1983 г.р., город Гянджа; Рамиль Фамиль оглу Пашаев, 1980 г.р., город Гянджа; Джейхун Исраил оглу Салахов, 1972 г.р., город Гянджа; Расим Хафиз оглу Мустафаев, 1980 г.р., город Гянджа; Эльмир Савадхан оглу Захидов, 1996 г.р., Нефтчалинский район.

Вооруженное нападение на главу Исполнительной власти города Эльмара Велиева было совершено 3 июля в 20:30 перед административным зданием ИВ Гянджи. Совершивший преступление Юнис Сафаров (1983 года рождения) сразу же был задержан и обезоружен сотрудниками полиции, которые находились на месте происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц) и 228 (незаконное ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса АР, осуществляются следственные мероприятия.

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