Произошел сбой в работе Facebook

Проблемы в работе Facebook наблюдаются у пользователей в США, Европе и России. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе соцсети начались около 20:16 по бакинскому времени. Больше всего пользователей (47%) сообщают, что страницы соцсети полностью недоступны, около трети (35%) не могут войти на свою страницу, еще часть (17%) отмечает, что не работают мобильные приложения Facebook.

Больше всего сложностей с работой соцсети испытывают жители США, Нидерландов, Великобритании, Венгрии, Италии, Польши, Украины и Грузии.

19 просмотров