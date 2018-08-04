Произошел сбой в работе Facebook

Проблемы в работе Facebook наблюдаются у пользователей в США, Европе и России. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе соцсети начались около 20:16 по бакинскому времени. Больше всего пользователей (47%) сообщают, что страницы соцсети полностью недоступны, около трети (35%) не могут войти на свою страницу, еще часть (17%) отмечает, что не работают мобильные приложения Facebook.

Больше всего сложностей с работой соцсети испытывают жители США, Нидерландов, Великобритании, Венгрии, Италии, Польши, Украины и Грузии.

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| 2018-08-04T10:35:51+00:00 4 августа 2018, 11:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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