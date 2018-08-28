Произошел очередной сбой в работе Instagram

Массовый сбой в работе социальной сети Instagram произошел вечером в понедельник, 27 августа, в США и Европе. Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Отмечается, что около 58% жалоб пользователей связаны с невозможностью обновить новостную ленту, 24% пользователей жалуются на проблемы при использовании веб-версии социальной сети. Еще в 17% жалоб сообщается о невозможности зайти в социальную сеть под своим аккаунтом.

Наибольшее количество жалоб, согласно карте портала, поступает из северо-восточных штатов США, Нидерландов, Великобритании и России.

Напомним, в середине июля пользователи Instagram также не могли зайти в соцсеть под собственным аккаунтом или обновить новостную ленту.

Корреспондент.net

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| 2018-08-28T00:17:14+00:00 28 августа 2018, 05:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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