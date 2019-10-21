Происпанские каталонцы заявили о себе

Когда и чем закончится новая протестная волна в испанской автономии Каталония, предсказать пока не представляется возможным. По данным испанских СМИ, в воскресенье вечером местные жители заблокировали центральные улицы Барселоны и не собирались расходиться и разъезжаться по домам. Сепаратисты скандировали лозунги и забрасывали полицейских мешками с мусором. Манифестанты по-прежнему требуют освобождения каталонских политиков-сепаратистов, которые были осуждены на сроки до 13 лет за проведение незаконного референдума о независимости, да еще и за казенные средства.

Уже седьмой день в Каталонии не прекращаются акции протеста. За это время были задержаны более 150 человек.

Как заявил исполняющий обязанности главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, «это проблема общественного порядка. Те, кто хотел протестовать мирно, уже воспользовались этим правом, в чем мы сами могли убедиться. Те же, кто провоцирует беспорядки, нарушают Конституцию и Уголовный кодекс».

Напомним, что не меньшая часть этнических каталонцев вовсе не горят желанием отделиться от испанской короны. В воскресенье на акцию в столице автономии вышли и противники независимости региона. В руках они держали флаги Каталонии, Испании и Евросоюза.

Тысячи митингующих противников отделения Каталонии от Испании собрались в самом центре каталонской столицы — на площади Святого Иакова. Там расположены Женералитат (правительство автономии) и мэрия Барселоны. Участники акции скандировали «Каталония — это мы все!», «Да здравствует Каталония, да здравствует Испания!». Манифестанты приветствовали действия полиции и гражданской гвардии.

Под окнами Женералитата развернули огромный флаг в форме сердца, состоящего из флагов Испании, Каталонии и Евросоюза. Организаторы митинга заявили, что этот символ представляет всех защитников свободы, демократии и равенства испанцев. Участники акции заявили, что правительство Испании обязано заставить Женералитат следовать Конституции.

Митинг организовала центристская партия «Граждане», лидер которой, Альберт Ривера, настаивает на том, что испанское правительство должно повторить свои действия, последовавшие за проведением незаконного референдума и провозглашения независимости в 2017 году. Речь идет о применении в Каталонии 155-й статьи Конституции — введении прямого правления центральных властей. Он также потребовал снять с должности главу Женералитата Кима Торру.

Однако исполняющий обязанности премьера Педро Санчес эти шаги сделать не готов. Во время массовых акций протеста сторонников независимости региона Санчес заявлял, что власти будут действовать «твердо, но сдержанно». Такая позиция подразумевает воздержание от каких-либо жестких политических мер.

Во время своего выступления на воскресном митинге Ривера заявил, что «улицы принадлежат всем, а не только сторонникам независимости». Одна из лидеров партии Лорена Ролдан раскритиковала действия сторонников независимости и обвинила в беспорядках, устроенных в каталонской столице, главу Женералитата Кима Торру.

По данным местного Центра изучения мнения (СEO), против выхода Каталонии из состава Испании выступают 48% жителей региона, за- высказываются 44%.

Что же касается Кима Торры, тот действительно никак не хочет отказываться от сепаратистских убеждений, хотя, казалось бы, перед глазами печальный опыт вчерашних коллег, ныне осужденных на долгие годы отсидки.

Как заявил исполняющий обязанности главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, «я хотел бы напомнить господину Киму Торре, что он должен определиться, кем хочет быть: главой Каталонии, занимающим самым высокий пост в автономном сообществе, или активистом».

В ответ Торра осудил провокаторов, совершающих акты вандализма, но сделал заявление, которое иначе, как издевательством по отношению к Мадриду не назовешь. «Если нас приговорили к ста годам заключения за то, что мы вынесли урны для голосования, ответ ясен: нам придется их снова вынести — для самоопределения. Я буду выступать за то, чтобы в течение этой каденции парламент вернулся к рассмотрению возможности реализации права на самоопределение. Мы не можем ударить в грязь лицом перед этими людьми, выступающими за свободу, справедливость и демократию», — сказал Торра, выступая в парламенте Каталонии.

Но в Мадриде уже заявили четко — вопрос пересмотра приговора или помилования осужденных не рассматривается. Власти Испании, похоже, намерены преподать новый урок дисциплины сепаратистам. Важно, конечно, не перегнуть палку, не нанести вреда невиновным, но и без жесткости по отношению к деструктивным силам тоже никак – об этом прямо напоминает опыт наших постсоциалистических стран, оказавшихся в роли жертв сепаратизма.